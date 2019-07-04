Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок. Как сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев, в Дубенском районе экипаж ДПС заметил автомобиль, водитель которого совершала опасные манёвры.

Сотрудники подали сигнал об остановке машины, который женщина проигнорировала. Полицейские проследовали за автомобилем и принудительно остановили его. Но после остановки водитель заблокировала двери и окна и отказалась выходить. Вместе с ней в салоне находился полуторагодовалый ребенок, которого она перевозила без специального кресла.

Полицейские около часа вели переговоры с женщиной, которая отказывалась выходить из автомобиля и выпускать ребенка.

Затем женщина вновь попыталась скрыться, наехала на патрульный автомобиль ДПС и на сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько сотен метров. В результате полицейский получил травмы и был госпитализирован.

В результате полицейские были вынуждены разбить заднее стекло и с применением силы забрать ребенка. Он передан представителям уполномоченных органов, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Находившаяся за рулем 31-летняя женщина ранее была лишена прав. Также она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей. Медосвидетельствование показало, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.