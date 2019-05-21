В Екатеринбурге арестовали еще одного участника протестов против храма в сквере

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал еще одного участника протестов против строительства на месте сквера храма Святой Великомученицы Екатерины, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд назначил задержанному трое суток административного ареста", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 30 арестованных из числа тех, кто был задержан во время несогласованных акций протеста.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огораживающий место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также после предложения президента РФ Владимира Путина провести опрос населения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.