Шаманы попытаются задобрить хозяина реки Ангара печеньем и бараном

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сибирские шаманы проведут обряд поклонения хозяину Ангары для защиты от наводнения, рассказал "Интерфаксу" в пятницу председатель совета организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев.

7 июля 12 шаманов соберутся на берегу реки Иркут (приток Ангары) в районе острова Комсомольский. На протяжении пяти часов они будут призывать своих духов с помощью бубнов и колокольчиков, а также конфет, печенья и молока.

В жертву хозяину Ангары принесут барана.

Балтаев пояснил, что обряд должен принести жителям Иркутской области благополучие и удачу. Хозяин Ангары даст людям защиту от сквернословия, злых языков и зависти.

"Эффект будет длиться год", - уточнил Балтаев.

С вечера четверга уровень воды в Иркуте начал повышаться. До критической отметки остается меньше 80 см. В Иркутске ввели режим повышенной готовности, однако власти заверяют, что до наводнения в городе не дойдет.

Паводок в Иркутской области объявлен ЧС федерального масштаба. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили почти сотню населенных пунктов. 21 человек погиб.