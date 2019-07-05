Поиск

Шаманы попытаются задобрить хозяина реки Ангара печеньем и бараном

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сибирские шаманы проведут обряд поклонения хозяину Ангары для защиты от наводнения, рассказал "Интерфаксу" в пятницу председатель совета организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев.

7 июля 12 шаманов соберутся на берегу реки Иркут (приток Ангары) в районе острова Комсомольский. На протяжении пяти часов они будут призывать своих духов с помощью бубнов и колокольчиков, а также конфет, печенья и молока.

В жертву хозяину Ангары принесут барана.

Балтаев пояснил, что обряд должен принести жителям Иркутской области благополучие и удачу. Хозяин Ангары даст людям защиту от сквернословия, злых языков и зависти.

"Эффект будет длиться год", - уточнил Балтаев.

С вечера четверга уровень воды в Иркуте начал повышаться. До критической отметки остается меньше 80 см. В Иркутске ввели режим повышенной готовности, однако власти заверяют, что до наводнения в городе не дойдет.

Паводок в Иркутской области объявлен ЧС федерального масштаба. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили почти сотню населенных пунктов. 21 человек погиб.

Паводок в Иркутской области

11
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Погибших подводников похоронят в Петербурге рядом с экипажем "Курска"

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

С "Восточного" стартовала ракета "Союз" со спутниками нескольких стран

С "Восточного" стартовала ракета "Союз" со спутниками нескольких стран

На реке Иркут выставили наблюдательные посты из-за роста уровня воды

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

В Ингушетии девочку забрали у опекунов со следами истязаний

"АвтоВАЗ" возобновит работу заводов в Тольятти и Ижевске 5 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');