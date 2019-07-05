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В Кремле не выработали общей позиции по всем случаям убийства при самообороне

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо анализировать каждый отдельный случай убийства в целях самообороны, прежде чем вырабатывать общую позицию по таким судебным делам.

"По всей вероятности, было бы верно анализировать каждый конкретный случай в отдельности перед тем, как определить что-то системное в этой проблеме", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли законодательно оформить принцип необходимой обороны.

В частности, упоминались громкое дело об убийстве отца тремя сестрами Хачатурян в Москве и убийство мужа женщиной-инвалидом.

Трех сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору. Девушки находятся под домашним арестом. При этом следствие учло, что убитый долгие годы применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

Женщина-инвалид убила мужа во время конфликта в Забайкальском крае. Как следует из материалов Карымского районного суда, женщина, которая является инвалидом второй группы и передвигается с помощью протезов, систематически подвергалась насилию со стороны мужа. 7 января ее пьяный супруг снова избил женщину и ребенка. Она дважды за день вызывала полицию. Когда муж вновь напал на женщину и их ребенка, она, обороняясь, несколько раз ударила его ножом. Мужчина скончался.

Хотя суд установил, что женщина без протезов не могла убежать и уклониться от нападения, а ее действия были обусловлены защитой, судья пришел к выводу, что она превысила пределы необходимой обороны. Ей назначено наказание виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Дмитрий Песков

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