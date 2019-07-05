Поиск

В Забайкалье осудили безногую женщину, убившую избивавшего ее мужа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд в Забайкалье признал виновной в убийстве безногую женщину, которая защищалась от избивавшего ее мужа; об этом в пятницу сообщает пресс-служба Карымского районного суда.

Женщина является инвалидом второй группы и передвигается с помощью ножных протезов.

В РоссииЖитель Подмосковья, отрубивший кисти рук своей жене, получил 14 лет строгого режимаЖитель Подмосковья, отрубивший кисти рук своей жене, получил 14 лет строгого режимаЧитать подробнее

Суд установил, что муж систематически избивал ее.

7 января пьяный мужчина целый день оскорблял и унижал жену, бил ее и ребенка. Подсудимая дважды вызывала полицию, однако, несмотря на это муж, угрожая убийством, вновь напал на жену и ребенка.

"Без протезов женщина не могла убежать. Защищая себя и ребенка, она два раза ударила мужа ножом. Это не остановило агрессивных действий потерпевшего, после чего подсудимая продолжила наносить удары потерпевшему, пока он не умер", - говорится в пресс-релизе.

Суд учел, что женщина, являясь инвалидом, не могла уклониться от нападения, а ее действия были обусловлены защитой, однако счел, что она превысила пределы необходимой самообороны.

Обвиняемую приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Забайкалье

Новости по теме

Новости

Лидер киллеров в новосибирской банде Трунова получил 24 года колонии

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам

Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам

Дамба в Тулуне оказалась не рассчитана на уровень воды в вышедшей из берегов Ие

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Погибших подводников похоронят в Петербурге рядом с экипажем "Курска"

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');