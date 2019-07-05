В Забайкалье осудили безногую женщину, убившую избивавшего ее мужа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд в Забайкалье признал виновной в убийстве безногую женщину, которая защищалась от избивавшего ее мужа; об этом в пятницу сообщает пресс-служба Карымского районного суда.

Женщина является инвалидом второй группы и передвигается с помощью ножных протезов.

Суд установил, что муж систематически избивал ее.

7 января пьяный мужчина целый день оскорблял и унижал жену, бил ее и ребенка. Подсудимая дважды вызывала полицию, однако, несмотря на это муж, угрожая убийством, вновь напал на жену и ребенка.

"Без протезов женщина не могла убежать. Защищая себя и ребенка, она два раза ударила мужа ножом. Это не остановило агрессивных действий потерпевшего, после чего подсудимая продолжила наносить удары потерпевшему, пока он не умер", - говорится в пресс-релизе.

Суд учел, что женщина, являясь инвалидом, не могла уклониться от нападения, а ее действия были обусловлены защитой, однако счел, что она превысила пределы необходимой самообороны.

Обвиняемую приговорили к полутора годам ограничения свободы.