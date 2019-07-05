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Воронежского трудовика оштрафовали за "отпаривание" пятиклассника утюгом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Воронежской области оштрафовали школьного учителя технологии, который обжег пятиклассника утюгом и ударил его гладильной доской, сообщила в пятницу областная прокуратура.

61-летний учитель на уроке труда неоднократно делал пятиклассникам замечания по поводу их шумного поведения, однако они не реагировали. Тогда трудовик взял нагретый утюг и на несколько секунд приложил его сначала к спине мальчика, нажав при этом кнопку "отпаривание", а затем к ноге.

11-летний ребенок получил легкие ожоги.

После этого педагог взял гладильную доску, собрал ее и ударил ею ученика по затылку.

Суд оштрафовал учителя на 30 тысяч рублей. При этом еще на стадии следствия он добровольно возместил ученику моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

Вскоре после случившегося учитель уволился из школы.

Воронежская область

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