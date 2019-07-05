Бывший вице-мэр Волгограда Доронин отправлен под домашний арест

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд в пятницу отправил под домашний арест бывшего заместителя мэра Волгограда Андрея Доронина.

Центральный районный суд Волгограда избрал ему такую меру пресечения на два месяца, до 4 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства не ответил на вопрос о том, по какой статье возбуждено уголовное дело, которое расследуется в отношении Доронина.

Чиновник уволился с должности вице-мэра в 2005 году.