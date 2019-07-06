Подозреваемую в избиении племянницы в Ингушетии переведут в СИЗО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - 35-летняя жительница Ингушетии, арестованная на два месяца по делу о жестоком избиении семилетней девочки, будет переведена в СИЗО в Карабулаке, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в республиканском МВД.

"Из изолятора временного содержания ОМВД России по городу Назрань, где она сейчас содержится, в понедельник ее должны перевести в СИЗО Карабулака (Ингушетия)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. Главной подозреваемой в избиении ребенка является ее тетя. 6 июля суд в Ингушетии арестовал женщину на два месяца.

Как сообщила в субботу журналистам уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева, медикам удалось спасти сильно травмированную руку девочки, которую накануне вечером доставили в институт Леонида Рошаля в Москве.