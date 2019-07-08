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В Тульской области завели дело против женщины, протащившей на капоте полицейского

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Тульской области следствие возбудило уголовное дело против местной жительницы, которая, будучи пьяной, пыталась на автомобиле скрыться от полицейских. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.

2 июля на трассе в Дубенском районе сотрудники ДПС, увидев автомобиль, совершавший опасные маневры, попытались его остановить. За рулем находилась пьяная женщина. Она проигнорировала требования полицейских, после чего они блокировали автомобиль.

Отмечается, что водитель закрылась в салоне, при этом на переднем сиденье находился ее ребенок 1,5 лет. Переговоры безуспешно продлились час. Внезапно женщина тронулась с места, наехав на патрульный автомобиль и на сотрудника полиции. Она протащила полицейского на капоте несколько сотен метров. Инспектор попал в больницу с травмами.

Полицейские были вынуждены разбить заднее стекло автомобиля и силой забрать ребенка из рук пьяной матери.

Ранее женщина уже лишалась водительских прав. За ней числится много неоплаченных штрафов за различные нарушения. Кроме этого, ее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей.

Тульская область

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