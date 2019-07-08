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В МГУ издали атлас грязей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ученые географического факультета МГУ имени Ломоносова при поддержке Русского географического общества выпустили медико-географический атлас "Целебные источники и растения".

В атлас вошли около ста карт России масштаба 1:30 000 000, тексты и графики, фотографии, аналитические материалы. На картах указаны места расположения водных, грязевых источников и основных санаторно-курортных организаций, распространение официнальных растений - тех, из которых разрешено производить лекарства. В издании также собраны статистические материалы по заболеваемости россиян по федеральным округам, рассказала главный редактор атласа, профессор МГУ Светлана Малхазова, слова которой цитируют в пресс-службе вуза.

В МГУ отмечают, что атлас - первое в своем роде издание в России. Базой послужили не только картографические, фондовые и архивные материалы, а также результаты полевых экспедиций, но и "литературные" источники.

В университете считают, что издание поможет в оценке потенциала экологического, медицинского и спа-туризма, санаторно-курортного лечения, развития индустрии ресурсосберегающих заготовок воды, грязей и лекарственных растений.

МГУ РГО

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