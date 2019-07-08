ОНФ провел рейд по госзакупкам в Белгородской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объединенный народный фронт (ОНФ) выявил сомнительные закупки на общую сумму около 200 млн рублей в рамках первого рейда по программе проверки исполнения госконтрактов на муниципальном уровне в Шебекино Белгородской области, передал корреспондент "Интерфакса" из Белгорода.

Всего во время рейда были проверены десять объектов, по которым велись работы в соответствии с госконтрактами, например, капремонт жилого дома, ремонт тротуаров и автодорог, благоустройство. Также к числу сомнительных закупок эксперты ОНФ отнесли приобретение здания. Все закупки по проверенным объектам осуществлялись у единственного поставщика.

По словам куратора проекта "За честные закупки" Антона Гетты, всего в рамках программы "Город N" ОНФ планирует провести такие рейды в десяти городах с населением до 100 тысяч человек. По результатам программыОНФ планирует организовать мастер-класс для представителей органов власти по организации работы контрактных служб.

По данным ОНФ, объем госзакупок в Шебекино за последние полтора года составил около 2,6 млрд рублей. Из них порядка 1,2 млрд рублей пришлось на долю крупнейших поставщиков. Относительная экономия (снижение начальной максимальной цены контракта) на госзакупках в Шебекино за этот период составила 19%.

Впрочем, руководитель проекта "За честные закупки" Валерий Алексеев отметил, что в госзакупках (в целом, а не только в Шебекино) остается нерешенным вопрос определения заказчиком справедливой цены контракта, которая формируется, чаще всего, на основании запросов к трем участникам того или иного рынка.

По данным "СПАРК-Маркетинг", в Белгородской области уровень конкуренции при госзакупках несколько ниже, чем в целом по стране - около двух поставщиков на одну закупку против, соответственно, 2,9.

"Недостаточная конкуренция (в Белгородской области - ИФ) в том числе наблюдается в сфере организации услуг питания, - прокомментировала ситуацию руководитель "СПАРК-Маркетинг" Галина Джанбаева. - Около 65% объема этого рынка приходится на долю унитарного поставщика, за которым закрепился рынок организации питания для общеобразовательных учреждений - на соответствующие закупки другие поставщики даже не приходят".

По словам Джамбаевой, за последние несколько лет из 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, это унитарное предприятие получило 1 млрд рублей.

При этом Джамбаева подчеркнула, что нацпланом по развитию конкуренции введен запрет прямого или косвенного приобретения государством и муниципальными органами акций и долей хозяйствующих субъектов, работающих на конкурентных товарных рынках.

"По мнению ФАС России, именно участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках, - сказала Джамбаева. - Контролирующие органы обращают особое внимание на этот сегмент в связи с высоким уровнем аффилированности унитарных поставщиков с госзаказчиками и использованием такими поставщиками возможности перетекания средств из области 44-ФЗ в сферу 223-ФЗ за счет перепродажи государственного контракта субподрядчику по нормам 223-ФЗ".