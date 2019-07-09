Путин подарил красноярскому школьнику щенка
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила красноярскому школьнику Арсению Федорову подарок от президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера, сообщает во вторник пресс-служба краевого Минобразования.
12-летний Арсений, который сейчас проходит реабилитацию в центре "Необыкновенный ребенок", написал письмо президенту с просьбой о собаке такой породы после Нового года. Он хотел, чтобы питомец стал его добрым другом.
Путин подарил щенка российскому школьнику: https://t.co/39IThk8rQz pic.twitter.com/xnSDdH4ziO— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) July 9, 2019
Маковская, передавая мальчику подарок президента, сказала ему, что писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно послание Арсения.