Путин подарил красноярскому школьнику щенка

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила красноярскому школьнику Арсению Федорову подарок от президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера, сообщает во вторник пресс-служба краевого Минобразования.

12-летний Арсений, который сейчас проходит реабилитацию в центре "Необыкновенный ребенок", написал письмо президенту с просьбой о собаке такой породы после Нового года. Он хотел, чтобы питомец стал его добрым другом.

Маковская, передавая мальчику подарок президента, сказала ему, что писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно послание Арсения.