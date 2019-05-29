Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ

Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.

Решения многих вопросов Генпрокуратура уже несколько лет безуспешно добивается от госорганов и авиапредприятий, сказал Чайка, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. "До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", - сказал Чайка.

Он добавил, что Минтранс до сих пор не разработал нормативы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала, не утверждены правила наземного и технического обслуживания самолетов, требования к их летной годности, стандарты профессиональных программ подготовки авиаспециалистов.

По словам генпрокурора, Росавиация не принимает надлежащие меры для пресечения эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям безопасности. По его данным, больше 400 гражданских самолетов в России претерпели конструктивные изменения без проведения необходимых исследований и последующей сертификации.

С 2017 года по результатам прокурорских проверок от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.

5 мая SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" сразу после вылета вернулся в "Шереметьево" и совершил аварийную посадку. После соприкосновения с посадочной полосой воздушное судно загорелось. При пожаре погиб 41 человек.

В качестве одной из версий трагедии рассматривается ошибка экипажа, однако одновременно с этим поступают многочисленные сведения о проблемах, связанных с обслуживанием и эксплуатацией SSJ 100 по всей России.