Муж кассирши, укравшей из банка в Башкирии 20 млн рублей, проиграл большую часть суммы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Большая часть из более чем 20 млн рублей, украденных кассиром Луизой Хайруллиной из банка башкирского Салавата, была проиграна в букмекерских конторах, сообщил журналистам начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев.

По его словам, муж Хайруллиной был игроманом и относил деньги в букмекерские конторы, что подтверждается запросами. Представитель МВД добавил, что согласно перечислениям, большую часть похищенной суммы супруг кассирши проиграл. Сейчас муж и жена дают признательные показания.

Как сообщалось, в мае из кассы банка в городе Салават похитили более 20 млн рублей. Кассирша банка, которую заподозрили в этом преступлении, скрылась вместе с семьей и была объявлена в розыск. 4 июля полицейские задержали ее с мужем и двумя детьми в съемной квартире в Казани.

Женщину арестовали за присвоение или растрату. Ее супруг был задержан как возможный соучастник, против него возбудили дело о краже.