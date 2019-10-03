Поиск

Муж кассирши, укравшей из банка в Башкирии 20 млн рублей, проиграл большую часть суммы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Большая часть из более чем 20 млн рублей, украденных кассиром Луизой Хайруллиной из банка башкирского Салавата, была проиграна в букмекерских конторах, сообщил журналистам начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев.

По его словам, муж Хайруллиной был игроманом и относил деньги в букмекерские конторы, что подтверждается запросами. Представитель МВД добавил, что согласно перечислениям, большую часть похищенной суммы супруг кассирши проиграл. Сейчас муж и жена дают признательные показания.

Как сообщалось, в мае из кассы банка в городе Салават похитили более 20 млн рублей. Кассирша банка, которую заподозрили в этом преступлении, скрылась вместе с семьей и была объявлена в розыск. 4 июля полицейские задержали ее с мужем и двумя детьми в съемной квартире в Казани.

Женщину арестовали за присвоение или растрату. Ее супруг был задержан как возможный соучастник, против него возбудили дело о краже.

Башкирия Луиза Хайруллина

Новости по теме

Новости

Испытываемый самолет МС-21 пойдет на посадку в "Жуковском" с невыпущенным шасси

Superjet выкатился за пределы полосы при посадке на Чукотке

Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

Wintershall Dea заявила, что "Газпрому" по силам достроить "Северный поток 2" своим флотом

В Новосибирске завели дело после смерти девушки от спиленных веток

Пара из Хакасии предстанет перед судом за сожжение внука в печи

"Ъ" узнал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка

"Ъ" узнал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка

Посол РФ в КНДР прокомментировал задержание северокорейских рыбаков

Крокодил погиб под колесами автомобиля в Подмосковье

Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям

Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');