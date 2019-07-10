Священный синод дал рекомендации приходам по работе с молодежными субкультурами

К субкультурам в РПЦ отнесли в том числе любителей ЗОЖ и волонтеров

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Священный синод Русской православной церкви разработал рекомендации приходам по работе с молодежью, относящей себя к различным субкультурам. Документ опубликован на сайте Московского патриархата.

Его авторы напомнили, что почти все субкультуры связаны со следованием авторитетам - музыкантам, идеологам уголовной "романтики", националистических организаций - придуманным образам (из мира фэнтези, аниме), отрицающим традиционные общественные нормы (панки, хиппи, готы и др.), "т.е. в конечном итоге — кумирам, что противоречит одной из важнейших Божиих заповедей, даже если речь идет о наиболее "безобидных" субкультурах".

Несмотря на это священникам советуют работать с представителями субкультур аккуратно и доброжелательно, не оттолкнуть их, завязать с ними уважительный диалог и в конечном итоге "стать проводником проповеди Евангельских истин" и привести их ко Христу.

Определить, к какой субкультуре относится молодой человек, авторы рекомендаций советуют по его внешнему виду, в том числе одежде и аксессуарам, по интонации, музыкальным и политическим предпочтениям. Среди молодежных субкультурных трендов Синод выделил сторонников здорового образа жизни (от веганов до любителей спорта), аскетов в потреблении (в том числе из заботы об экологии или увлечения DIY), популяризаторов экстремального спорта (от руферов и сталкеров до уличных танцоров брейка), а также волонтеров (для примеров приведены организации "LizaAlert" и "Старость в радость").

Авторы рекомендаций при этом ссылаются на ряд социологических исследований и отмечают, что классические субкультуры, такие, как готы, панки или скинхеды, уходят в маргинальный сектор, тогда как сейчас уместней говорить о молодежной солидарности, поиска групповой идентичности.

"Конечно, далеко не все эти движения опасны, но, тем не менее, некоторые из них носят открыто деструктивный характер. Уводя от жизненной реальности, они пропагандируют девиантное поведение и оправдывают грех, делая его нормой жизни. Задача Церкви проявлять о таких людях особое попечение", - говорится в документе.

Среди причин увлечения субкультурными ценностями в РПЦ указали отсутствие полноценной традиционной социализации, например, конфликты с родителями и сверстниками, инфантилизм, подражание другим людям и употребление сигарет алкоголя и наркотиков.

Синод дает прихода подробные рекомендации по работе с такой молодежью, от поиска информации о таких людях и организациях в приходе, до установления диалога и ведения его в храме, вне храма и в соцсетях.



В документе также приводятся данные опроса, которые в 2016 году социологи Высшей школы экономики Санкт-Петербурга провели в Петербурге, Ульяновске, Казани и Махачкале. Опрос показал, что из молодежных субкультур в Петербурге больше всего велолюбителей, любителей настольных игр, геймеров и футбольных фанатов, в Ульяновске лидируют велолюбители, геймеры, футбольные фанаты и любители "заниженных автомобилей". В Казани больше всего любителей ЗОЖ и волонтеров, а в Махачкале - волонтеров, футбольных фанатов и активных мусульман. Среди фигурировавших в опросе групп также были граффитисты, роллеры. хейтеры, косплееры и гламурная молодежь.