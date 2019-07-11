На выставку современного искусства подбросили пельмени из жевательной резинки

В музее к этому отнеслись положительно, но инсталляцию убрали в хранилище

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Посетитель центра современного искусства "Заря" во Владивостоке подбросил на экспозицию собственную инсталляцию: шесть пельменей, слепленных из жевательной резинки и бумаги, с подписью и указанием авторства.

Смотрители обнаружили этот предмет искусства на тумбе рядом со скульптурой белого тигра. Автором оказался молодой человек, который работает неподалеку и часто заходит в этот музей, рассказала сотрудница центра.

"В галерее к этому случаю отнеслись позитивно, а его" Пельмешки" решили отправить в хранилище центра", - сказала она. Она предположила, что таким образом автор композиции хотел заявить о себе.

В центре рады, что выставка "мотивирует на такую кропотливую работу", но просят посетителей в дальнейшем не нарушать целостность экспозиции.

22 марта в Третьяковской галерее посетитель разделся во Врубелевском зале под "Принцессой Грезой" и прошел по помещениям, отвлекая публику и смотрителей. За это время его сообщник повесил на стену свою картину, сообщали СМИ.