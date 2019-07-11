В Волгограде нашли мертвой судью

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В центре Волгограде обнаружили мертвой федерального судью Волжского городского суда Волгоградской области. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник в четверг.

Собеседник уточнил, что тело женщины нашли днем у дома по улице Пархоменко в Центральном районе города. Источник добавил, что, по предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже дома. Квартира при этом была закрыта изнутри.

В региональном следственном управлении СКР подтвердили факт обнаружения тела женщины. Следователи выехали для проведения проверки.