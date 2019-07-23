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Помощнику уральского полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило официальное обвинение в госизмене помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву.

"Прошу приобщить к материалам дела постановление следователя о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого, а также его допрос в качестве обвиняемого", - заявил следователь в Мосгорсуде, где во вторник слушается жалоба на арест Воробьева.

В настоящее время судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, так как, по словам прокурора, в заседании будут озвучены сведения, составляющие гостайну.

Лефортовский суд Москвы арестовал Воробьева, имеющего доступ к гостайне. Его обвиняют в госизмене (статья 275 УК РФ). Защита обжаловала решение об аресте и просит Мосгорсуд отпустить обвиняемого из СИЗО.

Фабула уголовного дела пока неизвестна.

Источник "Интерфакса" ранее сообщил, что Воробьев в аппарате полпреда больше не работает.

Заместитель полпреда Борис Кириллов заявил "Интерфаксу", что кадровое решение о Воробьеве будет принято на оперативном совещании 8 июля, но после этого информации о каких-либо решениях не озвучивалось. Позднее данные о Воробьеве были удалены с сайта полпредства, он больше не значится в списке помощников.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

Александр Воробьев

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