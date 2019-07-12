В РФ начались транзитные перевозки санкционных товаров с "ГЛОНАСС"-пломбами

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На фуры и железнодорожные вагоны с санкционными товарами, следующие через РФ транзитом, начали устанавливать специальные электронные пломбы. Они передают данные в систему контроля за автомобильными и железнодорожными перевозками грузов, разработанную компанией АО "ГЛОНАСС". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пломбы ставятся в соответствии с новым временным порядком контроля за отдельными международными транзитными перевозками через территорию РФ.

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что за последние дни было установлено 32 электронных пломбировочных устройств (ЭПУ) ГЛОНАСС на железнодорожные вагоны и автомобили. Из них в стационарном контрольном пункте "Красное" на границе с Белоруссией установили 23 ЭПУ на автомобили, на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный - 9 ЭПУ на вагоны. Еще несколько автомобилей и ж/д вагонов в данный момент находятся в процессе оформления транзита.

Временный порядок контроля за автомобильным и железнодорожным транзитом санкционных товаров в третьи страны через территорию РФ был утвержден правительством РФ 4 июля 2019 года.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих 7 июля сообщил журналистам, что временный порядок будет действовать, пока его не отменят.

Эта система мониторинга ввозимых в Россию грузов вначале будет работать только для контроля так называемых санкционных товаров, а в перспективе может быть распространена и на транзитные перевозки других грузов.