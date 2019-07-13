Правительство Севастополя отправлено в отставку

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ об отставке правительства города с 12 июля, говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте городского правительства.

Согласно указу, правительство продолжит работать до формирования нового состава.

Как сообщил в пятницу журналистам Развожаев, он планирует сформировать новый состав правительства в течение месяца.

Согласно региональному закону "О правительстве Севастополя", решение президента РФ об отрешении губернатора от должности влечет за собой отставку правительства со дня, следующего за днем принятия решения.

Как стало известно в четверг, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Глава государства также провел рабочую встречу с Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Он был представлен правительству города в пятницу.