Суд рассмотрит протокол о хулиганстве в отношении замглавы Минпромторга 27 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Завьяловский суд в Удмуртии 27 апреля рассмотрит протокол о мелком хулиганстве, который составили на замглавы федерального Минпромторга Дмитрия Овсянникова после конфликта в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Чиновнику вменяют часть 2 статьи 20.1 КоАП ("мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка").

5 апреля вечером сотрудники аэропорта Ижевска на входе в здание аэровокзала попросили у Овсянникова показать билет , чего раньше не требовалось. На это он дал резкий ответ и попытался пройти на паспортный контроль, но был задержан полицейскими. В ходе конфликта он нецензурно ругался, как говорил источник "Интерфакса". Из-за задержания и составления протокола Овсянников не попал на рейс.

В Минпромторге пообещали провести проверку инцидента.

Овсянников сказал, что, по его мнению, сотрудники при входе "перегнули палку", требуя показать посадочный талон. Он заверил, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены, но считает, что "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".

Чиновник объяснил, что ездит в Ижевск навестить отца. После инцидента он уже добрался до Москвы.

8 апреля Овсянников исключили из "Единой России" за "хамское поведения", а премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову партия направила сообщение о том, что чиновник не соответствует занимаемой должности.