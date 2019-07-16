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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Авария произошла в станице Новощедринская.

Пилот не справился с управлением, в результате чего самолет рухнул на частный дом, но, к счастью, не загорелся.

У пилота сломана ключица, трое жильцов госпитализированы в состоянии шока. Никто не погиб.

Чечня

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