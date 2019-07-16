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На Алтае двое бывших полицейских получили условные сроки за пытки подозреваемого

Вину они не признали

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае суд назначил двум бывшим сотрудникам уголовного розыска условные сроки - по три года и два месяца - за пытки подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Осужденные - бывший начальник угрозыска отдела МВД "Троицкий" и бывший оперуполномоченный угрозыска ГУ МВД Алтайского края. Суд признал их виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Они вину не признали.

Суд установил, что в августе 2017 года приехали домой к жителю Троицкого района и стали требовать, чтобы он признался, что совершил преступление. При этом они оказывали на него психологическое давление и угрожали физической расправой. Так как он обвинения не признавал, его вывезли на реку, вызвали туда двух человек и заставили этих людей применить к задержанному физическую силу и издеваться над ним. Он получил травмы.

Причастность потерпевшего к тяжкому преступлению в результате не подтвердилась, отметили в СКР.

Алтайский край МВД

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