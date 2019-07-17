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Брюн заявил, что из-за запрета курилок в аэропортах стали курить исподтишка в туалетах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что запрет курительных комнат в аэропортах привел к прямо противоположному эффекту, а потому его следует пересмотреть.

"У меня двойственное отношение к этому закону (о запрете курилок - ИФ). Дело в том, что запрет курения в аэропортах, лишение мест курения, привело к тому, что они стали курить в других местах, и уследить за этим невозможно. Дым распространяется по залу от всех мужских санитарных комнат", - сказал Брюн на пресс-конференции в среду.

"Так что, я думаю, привести это в порядок, наверное, это правильная история", - добавил он.

Брюн подчеркнул, что как врач он не может "потворствовать курению", но отметил, что сокращение курения и отказ от курения в стране - это длительный многоступенчатый процесс, и запреты больше действуют не на взрослых, а на следующее поколение.

"Те, кто застарел в своем грехе пьянства и курения, я думаю, их уже трудно - разве только что их жаренный петух куда-то не клюнет - их трудно переделать", - сказал главный внештатный специалист Минздрава.

Накануне Госдума приняла в I чтении законопроект о возврате курилок в аэропорты.

Минздрав РФ Евгений Брюн

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