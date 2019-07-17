68% россиян признались в хорошем отношении к Украине

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Две трети россиян (68%) положительно относятся к Украине, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

12% участников опроса сообщили об очень хорошем отношении к соседнему государству, 56% респондентов заявили, что относятся к Украине в основном хорошо. При этом плохо к Украине относится 21% россиян, из них как очень плохое свое отношение оценили 9% опрошенных, а 12% заявили, что относятся к соседней стране в основном плохо.

Почти треть россиян (30%) считают Украину братской страной, 28% респондентов - просто соседом, а 8% опрошенных - дружественным России государством.

Угрозой для России Украину считают 12% россиян, 9% полагают, что она для России враждебна.

При этом россияне больше склонны считать, что между жителями РФ и Украиной больше того, что их разъединяет (так считают 48%), чем того, что их объединяет (так думают 36%)

Инициативный всероссийский опрос проведен 20 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.