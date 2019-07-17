Голодец поручила провести ревизию заброшенных усадеб по всей России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец поручила представителям субъектов РФ провести ревизию заброшенных усадеб для дальнейшего внесения их в единый реестр для восстановления.

"Это нас сподвигнет привести нашу землю в порядок", - сказала Голодец на пленарном заседании форума владельцев исторических усадеб в рамках Фестиваля народного творчества возрождаемых усадеб в Середниково.

Она напомнила, что в России около 3 тысяч усадеб, из них в частной собственности находятся чуть больше 30.

Голодец констатировала, что ни региональные, ни федеральные учреждения не в силах отреставрировать и полностью восстановить каждую усадьбу. Между тем, есть примеры того, как частные владельцы тратят большие усилия, чтобы максимально детально восстановить их.