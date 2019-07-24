Минкультуры предложило снизить налоги для владельцев реставрируемых усадеб

Речь идет о льготах для физических лиц

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры предложило увеличить налоговый вычет с 2 млн до 4 млн рублей для граждан, которые покупают памятники культуры - жилые дома или квартиры - с целью их реставрации. Для этого ведомство подготовило поправки в налоговый кодекс для правительственного проекта "Возрождение исторических усадеб".

Поправки также предполагают право физического лица - собственника усадьбы на имущественный налоговый вычет в сумме расходов на погашение процентов по кредитам, израсходованным на воссоздание и реставрацию объекта культурного наследия. Вычет предложили ограничить суммой в 6 млн рублей. Сейчас в этом случае предусмотрен налоговый вычет в 3 млн рублей.

Владельцев объектов культурного наследия регионального и местного значения предлагается освободить от уплаты налога на имущество. Пока такая льгота действует только для хозяев памятников федерального значения.

Также законопроект предлагает освободить от земельного налога собственников земельных участков, на которых расположены реставрируемые усадьбы, но не более чем на семь лет.

Принятие этого закона позволит создать условия для привлечения инвестиций в реставрацию объектов культурного наследия, считают в ведомстве.

В пояснительной записке к законопроекту чиновники пишут, что сейчас очень мало усадеб, в которых ведутся работы по их сохранению. Они связали это с дороговизной ремонта и реставрации и с тем, что собственникам дорого обходится содержание, эксплуатация и текущий ремонт комплексов.