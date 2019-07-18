Шесть человек погибли в ДТП в Приморье

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Шкотовском районе Приморья в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек. Об этом "Интерфаксу" сообщили в единой диспетчерской службе района.

В аварии пострадал четырехлетний ребенок. Его госпитализировали с переломом бедра.

По данным полиции, автомобиль Toyota Wish, направлявшийся из Шкотова в сторону Владивостока, столкнулся с грузовиком Howo на 32-м километре дороги Артем- Находка - Порт Восточный. Обстоятельства столкновения устанавливаются, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.