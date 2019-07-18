Поиск

Шесть человек погибли в ДТП в Приморье

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Шкотовском районе Приморья в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек. Об этом "Интерфаксу" сообщили в единой диспетчерской службе района.

В аварии пострадал четырехлетний ребенок. Его госпитализировали с переломом бедра.

По данным полиции, автомобиль Toyota Wish, направлявшийся из Шкотова в сторону Владивостока, столкнулся с грузовиком Howo на 32-м километре дороги Артем- Находка - Порт Восточный. Обстоятельства столкновения устанавливаются, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Приморье Шкотовский район МВД

Новости

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Для пострадавших от наводнения под Иркутском построят три общежития

Новгородский суд арестовал начальника регионального УГИБДД

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Что произошло за день: среда, 17 июля

Штаб Беглова не тратил деньги на ботов и подобную "ерунду"

В Петербурге завели дело на росгвардейцев по обвинению в подбрасывании наркотиков

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');