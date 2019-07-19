Российские военные закрыли для судоходства район в Черном море для стрельб

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Черноморский флот России провел маневры с участием кораблей и берегового ракетного комплекса "Утес", шахтные установки которого размещены в крымских горах, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"В целях обеспечения безопасности морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 17 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота", - говорится в сообщении флота.

Личному составу комплекса "Утёс" была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное вооружение. В свою очередь экипажу фрегата "Адмирал Макаров" было необходимо обнаружить ракету и поразить её из зенитного ракетного комплекса "Штиль", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В ходе учения боевой расчёт комплекса "Утёс" выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью "Прогресс", а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет", - говорится в сообщении.

Ракетные стрельбы, пуск ракеты-мишени и её поражение отслеживали беспилотники, сообщили военные.

Как сообщал "Интерфакс", береговой ракетный комплекс "Утес" создан реутовским НПО машиностроения. После воссоединения Крыма с Россией к концу 2016 года была восстановлена боевая готовность ракетного комплекса, находящегося в защищенных подземных сооружениях.

"Утес" размещен в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря. В составе комплекса "Утес" используется модернизированная крылатая ракета П-35. Поражение выбранного объекта производится при помощи фугасной боевой части весом до 1000 кг.

"В настоящее время объект, обеспечивающий поражение морских целей на удалении порядка 300 км, способен эффективно действовать в связке с новейшим береговым мобильным ракетным комплексом "Бастион" и береговым ракетным комплексом "Бал", которые состоят на вооружении береговой ракетной бригады Черноморского флота", - сообщили ранее в пресс-службе флота.

Фрегат "Адмирал Макаров" включен в состав Черноморского флота РФ в декабре 2017 года. Это третий корабль морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). "Адмирал Макаров" неоднократно выполнял задачи в составе российской эскадры в Средиземном море.