Твиттер "Медузы" стал лидером роста в июньском рейтинге Вrand Analytics

Составители рейтинга связывают эту динамику с "делом Голунова"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В русскоязычном фейсбуке наиболее популярны украинские блогеры, а пользователи твиттера чаще всего реагируют на сообщения о политике, в том числе сатирические. Это показал новый рейтинг вовлеченности по версии Вrand Analytics. Твиттер издания "Медуза" стал лидером роста рейтинга, поднявшись с 30-го места на 10-е.

Вrand Analytics занимаются мониторингом брендов в соцсетях. Компания составляет рейтинг вовлеченности русскоязычных соцсетей - фейсбука, инстаграма, "ВКонтакте" и твиттера. Вовлеченность оценивается как сумма комментариев, лайков и репостов ко всем публикациям на странице автора за месяц.

Twitter

В русскоязычном твиттере лидирует микроблог BTS Russia фанатов южнокорейской группы BTS, выступающей в жанре K-pop. Его показатель – 9,5 млн, то есть более половины от суммы реакций всего Топ-20, 9,2 млн из них приходится на репосты. Алексей Навальный с четвертого места в мае поднялся на второе (829,8 тыс.). На третьем - микроблог самого популярного паблика из "ВКонтакте" MDK (646,3 тыс.), на 19 июля он был заблокирован администрацией твиттера.

В топ-20 много политических и сатирических микроблогов - "Мид Роисси", "Пьяный Твиттер", "СталинГулаг", "Усы Пескова", "Лентач". Микроблог "Медузы" с 30-го места в марте взлетел на десятое. Составители рейтинга напоминают, что самым резонансным инфоповодом месяца стало "дело Ивана Голунова" - корреспондента издания, которого задержали по обвинению в сбыте наркотиков, и затем освободили, так как обвинение оказалось сфабрикованным.

Facebook

В фейсбуке лидерами по вовлеченности в июне стали украинцы. Покинувший Украину политик и журналист Анатолий Шарий с 354,4 тыс. реакций потеснил с первой строчки блогера Олену Монову. Она с 226 тыс. стала второй. На третьем месте публицист Олег Пономарь с 258,2 тыс.

Россиян в топ-20 трое. Это писатель Виктор Шендерович, который с 16-го места в июне поднялся на седьмое, перебравшийся на Украину журналист Аркадий Бабченко (14-е место после второго в мае) и уехавший в Чехию блогер Рустем Адагамов (15-е).

"ВКонтакте"

В рейтинге вовлеченности "ВКонтакте" лидируют видеоблогеры. На первом месте артистка Ольга Бузова с 915 тыс. реакций, в мае она была третьей. На втором месте 17-летний стример и видеоблогер из YouTube Мина Мирзоева с 666,1 тыс. В топ-20 этой соцсети 12 видеоблогеров, раскрутившихся сначала на YouTube. Составители рейтинга отмечают, что во "ВКонтакте" он добиваются лучших показателей вовлеченности.

Instagram

В инстаграме лидируют звезды. Ольга Бузова и в этой соцсети на первом месте с 28,1 млн реакций. На втором месте телеведущая Ксения Бородина (22,6 млн), на третьем - модель и дизайнер Оксана Самойлова (17,1 млн). Певец Егор Крид, отметивший в июне 25-летие, поднялся в рейтинге с 40-го места в мае на пятое.Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов на четвертом месте, резидент Comedy Club Гарик Харламов - на 12-м, телеведущий Макси м Галкин - на 14-м, певица Лобода - на 15-м.