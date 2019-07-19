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Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов

Если раскрытие такой информации грозит санкциями самой бирже или другим компаниям

Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов
Фото: Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство разрешило российским биржам и их структурам не раскрывать информацию о составе своих акционеров и об участниках торгов, если они находятся под санкциями иностранных государств. Об этом говорится в трех постановлениях от 17 июля, опубликованных на портале правовой информации.

В постановлениях говорится о биржах, клиринговых организациях или центральных контрагентах и депозитариях.

Речь идет о ситуациях, когда раскрытие такой информации грозит тем, что под санкции попадет сама биржа, клиринговая организация или депозитарий или иные лица и организации.

Это информация об аффилированных лицах, акционерах, членах органов управления, единоличных исполнительных органах, бухгалтерах. Кроме того, могут быть не раскрыты сведения о "дочках", связанных сторонах, финансовых вложениях, о судебных спорах с компаниями, входящими в одну группу с биржей и ее структурами. Также биржа может не раскрывать информацию о лицах, включенных в список членов технического комитета.

В конце 2017 года в России приняли поправки в законы о рынке ценных бумаг, которые дали правительству право определять ситуации, в которых находящиеся под санкциями эмитенты могут не публиковать определенную информацию. В октябре 2018 года правительство разрешило не раскрывать информацию управляющим компаниям, в апреле 2019 года - компаниям и банкам, работающим с гособоронзаказом.

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