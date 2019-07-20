РПЦ раскритиковала запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что правительству России следовало бы проконсультироваться с медиками, прежде чем запрещать госзакупки импортных препаратов и медицинского оборудования.

"Политика импортозамещения важна для экономики нашей страны, но она не должна приводить к тому, что люди будут терять здоровье или терять жизнь. Когда человек делает выстрел, он должен позаботиться о том, чтобы пуля рикошетом не ударила ни в него самого, ни в окружающих людей, а чтобы она поразила только конкретную цель", - сказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, политика импортозамещения должна быть "очень избирательна", и прежде чем принимать решения, нужно консультироваться со специалистами - "спросить тех людей, которые работают в конкретной медицинской области, есть такие препараты у нас или нет, есть такое оборудование или нет".

Иларион назвал "очень опасной" тему импортозамещения медпрепаратов, лекарственных средств и медицинской аппаратуры, "потому что далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы".

Ранее член Совета по правам человека при президенте Александр Асмолов выразил мнение, что запрет на госзакупки импортных протезов, перевязочных материалов и медицинского оборудования означает "отсроченное убийство" многих людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

Правительство 28 июня расширило список медицинских изделий, которые теперь нельзя закупать государственным и муниципальным медицинским учреждением. В список вошла марля, бинты, медицинские маски и тампоны, подгузники, противопролежневые матрасы, аппараты ИВЛ, эндопротезы, санитарные кресла-стулья, костыли, ортопедическая детская обувь.