Зампред сахалинского правительства отстранен от должности из-за драки в кафе
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный уволен из-за драки в кафе Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принял в воскресенье врио губернатора Валерий Лимаренко.
"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Подберезный был назначен заместителем председателя областного правительства 23 апреля 2019 года.