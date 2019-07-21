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Зампред сахалинского правительства отстранен от должности из-за драки в кафе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный уволен из-за драки в кафе Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение об этом принял в воскресенье врио губернатора Валерий Лимаренко.

"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Подберезный был назначен заместителем председателя областного правительства 23 апреля 2019 года.

Сахалинская область Южно-Сахалинск

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