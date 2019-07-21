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Двое альпинистов из Петербурга погибли в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Два человека сорвались и, по предварительным данным, погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в воскресенье.

Как он рассказал, информация, что в Черекском районе республики, в ущелье Укю на горе Урал (высота 4300 метров над уровнем моря), сорвались два альпиниста из Петербурга поступила в 16:40.

Беров пояснил, что сведения поступили от проходившей параллельным маршрутом группы. В МЧС подчеркнули, что "они увидели сорвавшихся, лежащих без признаков жизни, но окончательно ситуация будет ясна, когда к ним дойдут спасатели".

Группа зарегистрирована в альплагере "Безенги".

На место происшествия выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) МЧС России.

Кабардино-Балкария КБР МЧС Петербург

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