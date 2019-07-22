В Коми дожди размыли пути, и с рельсов сошло 23 вагона с углем

В РЖД предупредили о задержках более чем десятка поездов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Коми в ночь на 22 июля на станции Керки сошло с рельсов 23 вагона с углем, сообщило МЧС. Никто не пострадал, но станцию закрыли пока на 48 часов для ремонта путей.

Причиной крушения стал размыв пути из-за дождей, сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Уже задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования - "Москва-Воркута", "Воркута-Москва", "Усинск-Сыктывкар" и "Сыктывкар-Усинск". В СЖД обещают задержки еще не меньше девяти составов, в том числе "Воркута-Белгорода", "Москва – Лабытнанги", "Новороссийск-Сосногорск" и "Адлер-Воркута".Пассажиров пообещали перевозить автобусами до станций "Сосногорск" и "Ираель".