Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:50Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

В Коми спустя год возбудили дело из-за обрушения моста

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - После обрушения моста в Сосногорском районе Коми следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, установлено, что в декабре 2013 года администрация Сосногорского района и ООО "Комистроймост" заключили контракт на проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге между поселками Керки и Том со сроком гарантии качества в 8 лет.

В марте 2014 года стороны договора подписали акты выполненных работ и их приемки. По ним отремонтированный мост соответствовал требованиям проектно-сметной документации.

В сообщении отмечается, что в июне 2014 года при осмотре сооружения администрация района обнаружила несколько дефектов: "осадку грунта и повсеместное осыпание основания под железобетонными опорами". На основании направленной администрацией претензии подрядчик не выполнил работы по устранению дефектов, говорится в сообщении.

"В 2016 году администрация района вместо инициирования работ по укреплению моста в рамках гарантийных обязательств выделила из местного бюджета денежные средства на эти цели и заключила контракт. После этого подрядчик произвел ремонт", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в июле 2019 года после проливных дождей мост обрушился.

Проведенная строительная экспертиза показала, что причинами обрушения объекта стало некачественное выполнение работ по капремонту сооружения. Ущерб бюджету муниципального района превысил 6 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения следственный орган возбудил уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Прошедшие в июле прошлого года в Коми ливневые дожди стали причиной нескольких происшествий. Помимо рухнувшего моста в Сосногорском районе в ночь на 22 июля опрокинулись 23 вагона грузового поезда Воркута-Череповец.

Коми

Новости по теме

Новости

Замдиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий

Чиновники отметили стабильный рост заражаемости коронавирусом только в Хабаровском крае

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26%

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сторонники арестованного губернатора Фургала снова вышли на улицы Хабаровска

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');