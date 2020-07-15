В Коми спустя год возбудили дело из-за обрушения моста

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - После обрушения моста в Сосногорском районе Коми следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, установлено, что в декабре 2013 года администрация Сосногорского района и ООО "Комистроймост" заключили контракт на проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге между поселками Керки и Том со сроком гарантии качества в 8 лет.

В марте 2014 года стороны договора подписали акты выполненных работ и их приемки. По ним отремонтированный мост соответствовал требованиям проектно-сметной документации.

В сообщении отмечается, что в июне 2014 года при осмотре сооружения администрация района обнаружила несколько дефектов: "осадку грунта и повсеместное осыпание основания под железобетонными опорами". На основании направленной администрацией претензии подрядчик не выполнил работы по устранению дефектов, говорится в сообщении.

"В 2016 году администрация района вместо инициирования работ по укреплению моста в рамках гарантийных обязательств выделила из местного бюджета денежные средства на эти цели и заключила контракт. После этого подрядчик произвел ремонт", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в июле 2019 года после проливных дождей мост обрушился.

Проведенная строительная экспертиза показала, что причинами обрушения объекта стало некачественное выполнение работ по капремонту сооружения. Ущерб бюджету муниципального района превысил 6 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения следственный орган возбудил уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Прошедшие в июле прошлого года в Коми ливневые дожди стали причиной нескольких происшествий. Помимо рухнувшего моста в Сосногорском районе в ночь на 22 июля опрокинулись 23 вагона грузового поезда Воркута-Череповец.