Бывшего члена избиркома в Бурятии оштрафовали за подделку подписи избирателя

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший член участковой избирательной комиссии в Бурятии оштрафован за подделку подписи избирателя, сообщает во вторник республиканская прокуратура.

Суд установил, что в день выборов депутатов парламента Бурятии в сентябре 2018 года осужденный в списке избирателей сфальсифицировал подпись местного жителя, свидетельствующую о получении им бюллетеня.

Члена избиркома признали виновным в фальсификации итогов голосования и обязали заплатить 30 тысяч рублей. Сам он полностью признал свою вину.