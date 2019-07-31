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Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене

Известно только его имя - Юрий Ещенко

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене. Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, меру пресечения ему выбрали еще 25 июля.

Материалы дела Ещенко засекречены, кто он - неизвестно.

По версии следствия, он мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей.

Лефортовский суд Юрий Ещенко

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