РСПП заявил, что после обысков в "Рольфе" к его основателю стали обращаться рейдеры

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с заявлением, в котором раскритиковал действия следственных органов в отношении автодилера "Рольф" в конце июня, после которых к владельцу стали обращаться рейдеры.

РСПП призвал проверить законность и обоснованность следственных мероприятий 27 июня в офисах автодилера "Рольф".

В РССП отметили, что "распространенная на текущий момент в СМИ информация уже вызывает недобросовестные действия в отношении "Рольфа" со стороны отдельных лиц". В частности владельцу "Рольфа" Сергею Петрову поступают предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством, заявили в организации.

РСПП отметил, что стало больше случаев, когда правоохранительные органы предъявляют претензии к бизнесменам. Это "вынуждает крупных предпринимателей оставаться за пределами России, дожидаясь какого-то более четкого формулирования обвинений, им инкриминируемых".

"Предприниматели опасаются, что суды могут автоматически поддержать предъявленное следствием обвинение, ведь на практике суды не часто возвращают дела на дорасследование или не соглашаются с доводами следствия", - отмечает РСПП.

Претензии правоохранительных органов не связаны с текущей деятельностью "Рольфа". Однако, как отмечается в заявлении, происходящее может негативно отразиться на деятельности самого автодилера, который является крупнейшим налогоплательщиком в российском автомобильном бизнесе.

В организации просят выработать меры, которые могли бы препятствовать уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества.

Дело "Рольфа"

28 июня СКР распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. Он в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.