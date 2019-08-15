Автодилер "Рольф увеличил полугодовую прибыль в 1,7 раза

В компании начали опасаться, что уголовное дело Сергея Петрова скажется на репутации "Рольфа" и вызовет отток клиентов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Автодилер "Рольф", основатель которого Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела, увеличил чистую прибыль в I полугодии 2019 года в 1,7 раза, до 2,85 млрд рублей. В квартальном отчете компании также упоминается рост рисков появления убытков в случае оттока клиентов "Рольфа", если уголовное дело скажется на репутации компании.

Уголовное преследование Петрова и некоторых других руководителей "Рольфа" не сказывается на текущей операционной деятельности автодилера и не может существенно повлиять на его хозяйственную деятельность, говорится в документе. Риск возникновения у компании убытков "в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) находится на среднем уровне". В отчете за I квартал этот риск был назван "незначительным".

Полугодовая выручка "Рольфа" выросла на 13,44%, до 76,92 млрд рублей. Выручка от продаж новых машин увеличилась на 11,5%, до 47,83 млрд рублей, выручка от продажи подержанных - почти на 23%, до 14,49 млрд рублей.

Ранее "Рольф" сообщал, что продажи новых автомобилей по итогам I полугодия 2019 года выросли на 6% в годовом выражении, до 45,533 тысячи штук В корпоративном сегменте полугодовые продажи выросли на 18%, до 11,895 тысячи новых автомобилей. Продажи машин с пробегом выросли на 7%, до 32,569 тысячи единиц.

Себестоимость продаж увеличилась на 14,6%, до 68,83 млрд рублей, валовая прибыль повысилась на 4,65%, до 8,09 млрд рублей.

Коммерческие расходы выросли на 14,2%, до 3,38 млрд рублей, управленческие расходы - на 4%, до 1,57 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 3,7%, до 3,14 млрд рублей. Показатель прочих доходов вырос на 7,4% и составил 745,28 млн рублей.

Краткосрочные заемные средства выросли с 5,86 млрд рублей на конец 2018 года до 12,28 млрд рублей на конец июня 2019 года.

Дебиторская задолженность компании увеличилась на 19,1%, до 4,69 млрд рублей.

В конце июня стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении основателя "Рольфа" и нескольких топ-менеджеров компании уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, подозреваемые по подложному договору продали кипрской компании "Панабел Лимитед" акции входящей в группу "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости. В результате за границу ушло 4 млрд рублей, которые в итоге поступили в распоряжение Петрова.

В момент возбуждения уголовного дела Петрова не было в России, он около двух лет назад перебрался за границу. Он допустил его преследование может быть связано с попыткой рейдерского захвата его бизнеса или что причиной могла стать его политическая деятельность, в том числе финансовая поддержка различных политических движений.

3 июля акционеры "Рольфа" на внеочередном собрании вывели из совета директоров попавших под уголовное преследование Петрова и директора департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро. Вместо Петрова совет возглавил миноритарий компании Игорь Маляров.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания была основана в 1991 году. Она занимает 11% рынка по выручке. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.