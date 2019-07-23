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Верховный суд России подтвердил приговор украинцу Павлу Грибу

В России его отправили в колонии за переписку со школьницей из Сочи и обсуждение взрыва на выпускном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Павлу Грибу. В марте его приговорили к шести годам колонии за подстрекательство к терроризму. Теперь это решение вступило в силу.

Приговор Грибу вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. По версии следствия, с марта по май 2017 года 19-летний Гриб, находясь на Украине, переписывался со старшеклассницей из Сочи по интернету и уговаривал ее взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в июне 2017 года, а потом уезжать из России. Украинца задержали в августе 2017 года в Белоруссии. Потом оказалось, что его поместили в СИЗО в Краснодаре.

В суде Гриб вину не признал.

Защита Гриба подала апелляцию на обвинительный приговор. Адвокаты назвали незаконным задержание их подзащитного в Белоруссии. Также они утверждали, что показания, которые он дал после задержания и и которые легли в основу приговора, были даны под угрозой насилия.

Павел Гриб Сочи Верховный суд Краснодар Украина Белоруссия

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