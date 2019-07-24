Беглов анонсировал эксперимент по борьбе с сосульками

Соцобъекты в центре Петербурга оснастят системой нагрева крыш

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал в порядке эксперимента оснастить крыши поликлиник, детских садов и школ в центре города системой электрообогрева, чтобы на них не появлялись сосульки.

По словам чиновника, там будет применяться российская технология. Крыша будет подогреваться, на ней не будет образовываться наледь, а вода будет стекать по трубам вниз. Оборудование одного здания такой системой будет стоить 1 млн рублей, деньги на это город выделит из бюджета.

Если технология окажется эффективной, власти обяжут собственников домов ее установить, пообещал Беглов. "Много зданий в центральной части города принадлежит федерации, другим собственникам, поэтому они должны заботиться о том, чтобы у них была чистая крыша", - добавил он.

Беглов возглавил городскую администрацию на временном основании осенью 2018 года после отставки губернатора Георгия Полтавченко. Зима 2018-2019 года в Петербурге выдалась снежной, жители города жаловались на плохую уборку снега и на сосульки и наледи с крыши. За зиму больше 4 тысяч человек получили травмы из-за гололеда и обрушения наледи с крыш за сезон получили свыше 4 тысяч человек. 5 февраля в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент.

9 января Беглов ругал чиновников за плохую уборку снега и потребовал всем главам районов выдать лопаты.

Безуспешной борьбой с "сосулями" и снегом было отмечено и губернаторство Валентины Матвиенко, предшественницы Полтавченко, которая не исключала, что сосульки можно сбивать с крыш лазером. В 2011 году вскоре после назначения Георгий Полтавченко обещал запретить чиновникам зимние отпуска, навести порядок с гололедицей и сосульками, и в Смольном тогда подсчитали, что проблему теплоизоляции кровель можно решить за 4,7 миллиарда рублей за три года.