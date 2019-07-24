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Россия исключила извинения перед Сеулом в связи с действиями своих летчиков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия не приносила Сеулу извинений в связи с инцидентом, произошедшим 23 июля с российским бомбардировщиком, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Республике Корея Дмитрий Банников.

Он заявил, что опубликованные южнокорейскими СМИ данные о якобы принесенных исполняющим обязанности военного атташе извинениях не соответствуют действительности. Он еще раз подчеркнул, что российская сторона официальных извинений не приносила.

Ранее в Корее со ссылкой на представителя южнокорейского президента Юн До Хан сообщали, что российская сторона "выразила глубокое сожаление" в связи с инцидентом, который произошел вследствие "технической ошибки". По его словам, сожаление было передано Минобороны РК военным атташе России в Сеуле.

Во вторник, 23 июля, Корея выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства. Якобы имевшее место нарушение произошло в районе островов Лианкур в Японском море, принадлежность которых Корее оспаривает Япония. В связи с этим Токио также выразил свой протест.

Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство ни Южной Кореи, ни Японии. В Минобороны РФ также опровергли заявления Сеула о якобы сделанных корейскими истребителями предупредительных выстрелах.

Российские летчики осуществляли патрулирование совместно с китайскими коллегами. В Минобороны КНР также подчеркнули, что пилоты обеих стран действовали в полном соответствии с международными законами,.

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