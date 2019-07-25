Осужденный за оскорбление Евкурова экс-глава ингушского ПАРНАСа вышел на свободу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший председатель ингушского отделения ПАРНАСа Магомед Хазбиев, осужденный в ноябре 2018 года за оскорбление главы республики и возбуждение ненависти к властям региона, в четверг досрочно освобожден из колонии-поселения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При выходе из колонии в Северной Осетии 40-летнего ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева встречали родные, близкие и друзья", - сказал собеседник агентства.

По его словам, досочное освобождение активиста связано с вступившим в силу в прошлом году законом, засчитывающим один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

В конце ноября 2018 года Магасский районный суд приговорил Хазбиева к 2 годам и 11 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Он был признан виновным в возбуждении вражды к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, силовых и властных структур, а также оскорблении представителя власти и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Верховный суд Ингушетии 26 февраля этого года сократил ему срок лишения свободы на три месяца.

Хазбиев, три года находившийся в международном розыске по обвинению в незаконном обороте оружия, был задержан ингушскими полицейскими 11 января 2018 года.

Свое уголовное преследование оппозиционер называл политическим и связывал его с профессиональной деятельностью и гражданской позицией, категорически отрицая вину по всем эпизодам уголовного дела.