Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Его заподозрили в получении взяток.

По версии следствия, он и бывший начальник отдела - старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества краевого УФССП, в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили 550 тысяч и 600 тысяч рублей за незаконные действия в интересах взяткодателя.

Кожевникову предъявили обвинения в получении двух крупных взяток группой лиц по предварительному сговору.

Его подельника задержали и арестовали еще раньше.