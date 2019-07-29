Минюст оспорил постановление ЕСПЧ о выплате 15 тысяч евро сподвижнице Навального

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минюст России оспорил постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате 15 тысяч евро сподвижнице оппозиционера Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой, сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня Минюст направил ходатайство о передаче дела "Эльвира Дмитриева против России" в Большую Палату ЕСПЧ, в котором аргументированно оспорил выводы о наличии нарушения российскими властями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В нем отмечается, что в ходатайстве "обращено внимание, что организация и проведение публичного мероприятия в отсутствие согласования времени и места его проведения органами исполнительной власти, агитация о посещении данного мероприятия были осуществлены заявительницей в нарушение норм российского законодательства".

"В этой связи и ввиду того, что ранее в соответствующем месте уже было согласовано проведение другого мероприятия, действия заявительницы создавали угрозу безопасности и общественному порядку. Поэтому привлечение ее к административной ответственности было законным, обоснованным и не противоречило положениям названной Конвенции", - заявили в Минюсте.

Как сообщалось, весной 2017 года координатор казанского штаба оппозиционера Навального Дмитриева была оштрафована на 10 тысяч рублей за призывы к участию в массовой акции (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ) и на 1 тысячу рублей за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Кроме того, ей было назначено 20 часов обязательных работ за организацию мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Дмитриева была организатором митинга в Казани. Тогда мэрия отказала в согласовании мероприятия, но Вахитовский районный суд города признал отказ незаконным.

В апреле 2019 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить ей 15,3 тыс. евро. Суд признал, что в отношении Дмитриевой были нарушены статьи 5, 6, 10, 11 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу передвижения, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу выражения мнений, право на свободу собраний, отсутствие эффективных средств правовой защиты).

Со своей стороны в пресс-службе Минюста тогда "Интерфаксу" заявили, что ведомство в трехмесячный срок решит, обжаловать ли это решение ЕСПЧ.