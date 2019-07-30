В Астрахани в больницу доставили десять моряков с иранского судна

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани в областную астраханскую больницу положили десять моряков с иранского контейнеровоза "Тина", который стоит в местном порту. Предварительный диагноз - вирусная инфекция, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Результаты анализов еще не готовы, уточнил собеседник агентство. Врачи оценивают состояние больных как легкой и средней степени тяжести.

29 июля стало известно, что десять из двенадцати членов команды контейнеровоза обратились в Астрахани за медицинской помощью. Источник "Интерфакса" говорил, что у заболевших моряков проявились признаки отравления. Уже в понедельник на судно прибыли сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и регионального Минздрава.