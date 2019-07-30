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Петербуржец получил пять суток ареста за демонстрацию татуировки со свастикой

Рисунки он сделал в юности, одежду снял из-за жары и алкоголя

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Василеостровский суд Петербурга арестовал на пять суток мужчину за публичную демонстрацию татуировки с изображением свастики, сообщила объединенная пресс-служба городских судов во вторник.

Как установил суд, 24 июля около 2:15 житель Петербурга Федор Белов "демонстрировал татуировки на лице и груди, находясь в общественном месте без верхней одежды". На груди у мужчины есть татуировка в виде свастики, на лбу - в виде руны "Вольфсангель", уточнили в пресс-службе.

"Белов вину признал, в содеянном раскаялся, объяснив, что татуировки сделаны в связи с юношеским максимализмом", - говорится в сообщении. По его словам, свести татуировку он не может из-за тяжелой финансовой ситуации. Отмечается, что сейчас он работает официантом в кафе "Евразия".

Подсудимый признался, что понимал возможность проблем из-за своей татуировки. Он сообщил суду, что оказался на улице с голым торсом случайно: "был пьян, было жарко, торопился встретить друга".

За публичную демонстрацию нацистской символики мужчине назначен административный арест сроком на пять суток.

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