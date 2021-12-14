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Осужденные двух владимирских колоний оштрафованы за татуировки со свастикой

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Трое заключенных во Владимирской области оштрафованы за демонстрацию татуировок с изображением свастики, сообщает прокуратура региона.

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В ноябре во время проверки выяснилось, что несколько заключенных колоний №4 и 5 имеют и публично демонстрируют татуировки, содержащие элементы нацистской символики.

Против них были возбуждены дела по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). В результате трое осужденных были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

ФСИН Владимирская область

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