Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах.

Согласно принятому Госдумой 18 апреля документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более полугода. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора по требованию заемщика не изменялись, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В документе определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Так, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за два месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода.

Ипотечные каникулы смогут получить граждане, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на их иждивении (это несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), но только если совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге стали превышать 40% от среднемесячного дохода.

В законе прописано, что правительство должно будет определить максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы", данный уровень может быть определен с учетом региональных особенностей. При этом до введения правительством предельного уровня он установлен на уровне не более 15 млн рублей.

Теперь все ипотечные договоры должны будут на первой странице содержать уведомление о праве заемщика на каникулы в случае выполнения вышеописанных условий. Также будет исключена информация об ипотечных каникулах из кредитной истории граждан.

В соответствии с ранее озвученным поручением президента РФ под действие закона подпадают и ранее выданные ипотечные кредиты.

Также с 1 августа вступает в силу указ президента РФ граждане, реализовавшие право на "ипотечные каникулы", будут освобождены от уплаты НДФЛ, а также государственной пошлины за внесение изменений в записи реестра недвижимости, который составляет 200 рублей.